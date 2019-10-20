نوت 10 وأس 10 جديدان من سامسونغ وبسعرٍ مقبول

ذكر موقع سام موبايل أن سامسونغ غير راضية عن مبيعات هواتفها الرائدة من سلسلتي غالكسي أس ونوت هذا العام، فقررت الذهاب إلى إطلاق نسخة من هاتف نوت 10 وأس 10 رخيصة الثمن وستكون أرخص حتى من نسخة S10e.

وقال الموقع إنه تم اكتشاف عمل سامسونغ على هاتف ربما يحمل اسم غالكسي أس 10 لايت، وسيكون بمواصفات شبيهة بهاتف Galaxy A91 والذي تعمل عليه سامسونغ حالياً لإطلاقه قريباً.

وتشمل المواصفات معالج Snapdragon 855 و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت لسعة التخزين القابل للتوسعة عبر ذاكرة تخزين خارجية، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابيكسل إلى جانب عدستين بدقة 12 و 5 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بشاحن قدرته 45 واط،، وشاشة مقاسها 6.7 بوصة وبدقة FHD+، وسيعمل بنظام Android 10.

وإذا صدقت هذه التسريبات فهذا يعني أن الهاتف سيكون مشابه بشكلٍ كبير لهاتف Galaxy S10e باستثناء الكاميرات والتي ستكون ورقة سامسونغ لتخفيض سعر الجهاز.

في نفس السياق ذكر نفس الموقع أن سامسونغ تعمل على نسخة جديدة من نوت 10 باسم نوت 10e، على غرار ما فعلته مع هاتف غالكسي s10e.

موقع سام موبايل ذكر أن سامسونغ تطور جهازاً من المتوقع أن يكون ضمن سلسلة نوت، وفسر الموقع أن الهاتف قد يكون نسخة من نوت 10 بسعر معقول، وربما نشهد تخفيض بعض المواصفات مثل تقليل عدد العدسات، وأن يكون بشاشة أصغر قليلاً وبطارية أقل مع الإبقاء على قلم النوت.

لا تتوفر حتى اللحظة أي تسريب من المواصفات باستثناء أنه سيحمل مساحة تخزينية داخلية 128 غيغابايت.

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