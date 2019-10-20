الصحة تسلم مستشفى العيون وحدة كشف نظر متطورة

سلمت وزارة الصحة، الأحد، مستشفى العيون بطرابلس وحدة كشف متطورة تستخدم لقياس النظر وفق أحدث المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة، على صفحتها الرسمية، أن هذه الوحدة تستخدم أيضا للكشف عن أمراض العصب البصري، والماء الأبيض والأزرق، وأمراض قاع العين، وتحتوي على جهاز كمبيوتر يستخدم لتشخيص الأخطاء البصرية، وقياس النظارة آليا حسب القرب أو البعد، والكشف عن عمى الألوان.

وبينت الوزارة أن الوحدة ستشغل بقسم الإسعاف لتمكين مختصي العيون من إجراء كشف للحالات المستعصية طوال اليوم، مشيرا إلى أن المستشفى زود مطلع أكتوبر الحالي بجهاز تصوير بصري بأعلى سرعة تستخدم في ليبيا لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري.

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت، السبت، مستشفى سرت التعليمي جهازي رنين مغناطيسي وتصوير مقطعي محوسب CT-SCAN حديثين.

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