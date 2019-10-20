دراسة تكشف تأثير إجهاد الحامل على دماغ الجنين

أثبتت دراسة قام بها علماء بريطانيون أن تعرض النساء للإجهاد خلال فترة الحمل يؤثر على دماغ أجنتهن، ويجعل الأطفال يعانون من اضطرابات سلوكية في المستقبل.

وبرر الباحثون السبب بأن الإجهاد أثناء الحمل يرتبط بمستويات عالية من هرمون الكورتيزول الذي يؤثر على نمو دماغ الطفل.

وقال الباحثون إن هذه المشاكل تبدأ بالظهور في سن الـ30، حيث سيعاني هؤلاء الأشخاص من عدد من المشكلات السلوكية كالتوتر، الاكتئاب والسلوك العدواني.

وطالب الباحثون بإبراز أهمية توفير الدعم للصحة العقلية والإجهاد للنساء الحوامل خلال فترة ما قبل الولادة وما بعدها.

يذكر أن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع دراسة سابقة أقامها باحثون فنلنديون، حيث درس الباحثون 4000 حالة لأشخاص من مواليد 1975 و1976، وقاموا بتقييم سلوكهم عندما وصلوا إلى سن الـ30.

وخلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي عانين من إجهاد خلال فترة الحمل أصيب أطفالهم باضطرابات سلوكية في سن الـ30.

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