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تعرّف على صاحبة لقب أجمل امرأة في العالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصلت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد، على لقب أجمل امرأة في العالم وفق معيار ونظرية القاعدة الذهبية.

ونظرية القاعدة الذهبية ابتكرها قدماء اليونان من أجل دراسة الجمال بناء على مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.

حيث تأخذ هذه القاعدة بموضع الشفاه، الأنف، الأذنين، الذقن، العينين، والفك، من أجل تحديد معيار الجمال المثالي.

ومنح الخبراء بيلا حديد البالغة من العمر 23 معدل جمال بلغت نسبته 94%، في حين جاءت المغنية الأميركية بيونسيه في المركز الثاني بمعدل 92.44 %، أما أمبرد هيرد فجاءت في المركز الثالث بنسبة 91.85%.

يذكر أن بيلا تفوقت على عدد كبير من النجمات اللواتي شاركن في هذه المسابقة كشقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وكارا ديليفين وغيرهن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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