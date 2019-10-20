بـ140 دولارا.. هاتف جديد من Vivo بمواصفات جيدة

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Vivo U3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675 ونظام تشغيل Android Pie9، وواجهة Fun Touch OS9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض +FULL HD وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل، وستحتوي الكاميرا على عدسات Macro، ومستشعر للبصمات.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بحجم 64 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بحجم 6 غيغا بايت، أما البطارية فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير وستدعم ميزة الشحن السريعة بسرعة 18 واط.

وستوفر الشركة الصينية الجهاز الجديد في الأسواق بـ3 ألوان هي الأسود، الأزرق، والأخضر.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق يوم 21 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 140 دولارا أميركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية