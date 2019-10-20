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ميزة جديدة بلوحة المفاتيح Gboard توفر الوقت والجهد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق لوحة المفاتيح Gboard قامت شركة غوغل الأميركية بإضافة ميزة التصحيح التلقائي إلى هذه اللوحة.

وستوفر الميزة الوقت والجهد على المستخدم، حيث ستتيح له إضافة كلمات المعجم لتظهر له بشكل تلقائي بمجرد كتابة حرفين أو ثلاثة أحرف منها.

وللحصول على هذه الميزة يجب أن يقوم المستخدم بتثبيت لوحة المفاتيح Gboard على جهازه، ومن ثم يقوم بإضافة الكلمات التي يرغب بإضافتها إلى القاموس، وبعد ذلك يقوم بالضغط على مفتاح Back Space لحفظ هذه الكلمات.

يذكر أن لوحة المفاتيح Gboard تحتوي على مجموعة أخرى من الميزات الجديدة منها الكتابة بالتمرير، والكتابة بالصوت، وخدمة بحث جوجل المدمجة وغير المدمجة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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