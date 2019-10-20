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جدة كندية تخسر 30 كغم بطريقة غير متوقعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاعت الكندية جوان ماكدونالد البالغة من العمر 73 عاما خسارة 30 كيلوغراما من وزنها بفضل استخدامها لبرامج أيفون الصحية ومساعدة ابنتها ميشيل البالغة من العمر 48 عاما.

ووصل وزن جوان إلى 100 كغم بسبب لجوئها لتناول الطعام كوسيلة للهروب من المشاكل التي عانت منها خلال زواجها.

بالإضافة إلى ذلك فقد عانت جوان من عدد من المشاكل الصحية التي استدعت تناولها لعدد من الأدوية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والتهاب المفاصل.

وفي بداية العام 2017 بدأت جوان بممارسة تمارين رياضية في صالات الألعاب بمعدل 4 تمارين أسبوعيا، كما قام بتغيير نظامها الغذائي بطلب من ابنتها، التي قامت بتعليمها على استخدام برامج أيفون الصحية الأمر الذي ساهم في خسارة العجوز الكندية 30 كغم من وزنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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