شركة ZTE تطلق هاتفاً جديداً ببطارية قوية

أماطت شركة ZTE الصينية اللثام عن هاتف بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه اسم ZTE Blade 20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P60 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G72 MP3.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.49 بوصة وبدقة +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية.

وستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستبدأ بيع الهاتف الجديد يوم 28 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 140 دولارا أمريكيا.

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