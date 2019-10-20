اكتشاف أثري ضخم بمصر.. 30 تابوتا تحوي مومياوات

اكتشف علماء الآثار في مصر 30 تابوتًا خشبيًا قديمًا وفتحوها للكشف عن المومياوات المحفوظة تمامًا في الداخل.

ويبلغ عمر التوابيت المكتشفة حوالي 3000 عام، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوع واحد فقط من اكتشاف 30 ورشة عمل قديمة وفرن فخاري قريب الموقع، ويتوقع علماء الآثار الكشف عن الآثار القديمة الأكثر أهمية في المنطقة.

وأعلنت الحكومة المصرية الثلاثاء الماضي أن فريق حفر عثر على التوابيت في مقبرة آسيف ببلدة طيبة القديمة، التي كانت ذات يوم العاصمة الملكية الصاخبة لمصر القديمة.

وتعتبر التوابيت أكبر بكثير من غيرها من الآثار القديمة في المنطقة، ومع ذلك فقد تم العثور عليها مختومة وسليمة، وتتميز بنقوش ملونة نابضة بالحياة ونقوش محفوظة جيدًا.

وفتح علماء الآثار التوابيت في حفل أقيم السبت للكشف عن المومياوات المحفوظة في الداخل، وتشير النقوش المعقدة إلى أن المومياوات كانت ذات يوم تحظى باحترام كبير، ومن المحتمل كهنة وأطفال.

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