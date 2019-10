مستشفى العيون طرابلس يتسلّم وحدة كشف لقياس النظر وفق معايير منظمة الصحة العالمية

تسلّم مستشفى العيون بطرابلس وحدة كشف عيون متطورة Refraction Unit TRU2500 تستخدم لقياس النظر وفق أحدث المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وبحسب منشور لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الوحدة تُتسخدم أيضًا للكشف عن أمراض العصب البصري والماء الأبيض والأزرق وأمراض قاع العين (مضاعفات أمراض السكري وانفصال الشبكية والتهابات القزحية).

كما تحوي الوحدة جهاز كومبيوتر مُلحق يستخدم لتشخيص الأخطاء البصرية، وتحوي أيضًا “فوربتر” PHOROPTER TAP2000 لقياس النظارة آليا حسب القرب أو البُعد وللكشف عن عمى الألوان. وأوضحت مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، أنه سيجري تشغيل الوحدة بقسم الإسعاف لتمكين أخصائي العيون من إجراء كشف العيون للحالات المستعصية طوال اليوم. هذا وتسلم مستشفى العيون بداية الشهر الجاري جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي ذي سرعة تبلغ CUT130000 وهي أعلى سرعة تستخدم في ليبيا لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري. ونوهت وزارة الصحة بأن تجهيز مستشفى العيون بأحدث الأجهزة المتطورة يأتي تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم، خلال العام الماضي، والرامية لدعم القطاع الصحي العام وإمداد المرافق الصحية العامة والمتخصصة باحتياجاتها.

