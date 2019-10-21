إنهاء اختبار أطول رحلة جوية تجارية دون توقف

تمكنت شركة “كانتاس” الأسترالية من إنهاء تجربة لأطول رحلة جوية تجارية دون توقف.

واستغرقت الرحلة، التي جاءت ضمن إطار دراسة لأثر الرحلة على قائدي الطائرات وأفراد الطاقم والركاب، 19 ساعة و16 دقيقة، وذلك من نيويورك إلى سيدني، حيث قطعت الطائرة مسافة تقدر بـ 16200 كيلومتر، وعلى متنها 49 شخصاً.

وتضمنت الاختبارات على متن الطائرة قياس موجات المخ ومستويات الميلاتونين لدى قائدي الطائرة، ومستوى اليقظة لديهم، كما تضمنت الاختبارات تمرينات رياضية للركاب الذين خضعوا كذلك لقياس أثر المرور عبر مناطق زمنية عديدة على أجسامهم.

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