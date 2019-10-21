العدل تبدأ مسحًا طبيًّا شاملًا لمؤسسات الإصلاح والتأهيل

شرعت وزارة

العدل في المسح الطبي الشامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وضمت المرحلة الأولى قسم

ابن سينا بمستشفى الرازي الإيوائي.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية، الأحد، إنها أجرت حتى الآن تحاليل مخبرية وكشوفات طبية بالأجهزة التشخيصية لـ 17 نزيلا مريضا من الذكور و 4 من الإناث، وحددت ما يحتاجونه من علاج وعناية أو إجراء عمليات.

يشار إلى أن وزارة الصحة وقعت، في فبراير الماضي، اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لنزلاء “دار الوفاء” لرعاية المسنين ومستشفى “الرازي” للأمراض النفسية

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