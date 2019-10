شركة أبل الأمريكية تُسجل براءة اختراع جديدة لـ«خاتم ذكي»!

أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن شركة أبل الأميركية سجلت براءة اختراع جديدة وهي عبارة عن خاتم ذكي، يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بعد. كما قدمت أبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجاً ذكياً، ومايكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي. ويحتوي الخاتم على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف. هذا وسيتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، ويتوقع أن يدعم أيضاً الأوامر الصوتية لمساعد سيري.

