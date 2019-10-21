حقيبة الفرو أحدث صيحات الشتاء القادم

كشفت مجلة Elle الألمانية المتخصصة في مجال الموضة والأزياء عن مجموعة حقائب مصنوعة من الفرو أطلقت عليها اسم Teddy Bag، وقالت إن هذه الحقيبة ستكون أحدث صيحات الشتاء القادم.

وأكدت المجلة الألمانية أن الفرو سيكسو كافة أنواع الحقائب النسائية سواء أكانت حقائب كتف، أو حقائب يد أو حقائب وسط.

وستتوفر الحقيبة الجديدة بموديلات وألوان عديدة ومن أهم الألوان التي ستأتي بها حقائب Teddy Bag البني بدرجاته المختلفة، الوردي، والذهبي.

كما أكدت المجلة الألمانية أن هذه الحقائب ستأتي بأحجام مختلفة بدءا من الكلاتش الصغيرة حتى حقائب التسوق الكبيرة.

وستمنح هذه الحقائب المرأة إطلالة أكثر أناقة وجاذبية، ولزيادة الأناقة يمكن للمرأة أن تختار معطفا من الفرو يتلاءم مع لون الحقيبة.

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