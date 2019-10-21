مطعم يقدم لزبائنه مياها معاد تدويرها من المراحيض

بدأ مطعم غوستأوسوكس الواقع في مدينة كورن البلجيكية بتقديم مياه معاد تدويرها من مراحيض المطعم وتقديمها للزبائن بشكل مجاني في خطوة منه لتسليط الضوء على نوع جديد من أنظمة تنقية المياه.

وقال أحد المسؤولين في المطعم إن المطعم لا يرتبط بنظام الصرف الصحي الموجود في المدينة، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة لتجربة الأنظمة الجديدة.

ويعتمد المطعم في تنقية المياه وتصفيتها على نظام تقنية معقد مؤلف من 5 مراحل، حيث يتم في البداية تنظيف المرحاض ومياه الصرف باستخدام الأسمدة النباتية، ومن ثم يتم خلط جزء من هذه المياه مع مياه الأمطار المجمعة، ليتم إعادة استخدام جزء من هذه المياه في المرحاض، بينما يمر الجزء المتبقي في سلسلة من عمليات التنقية التي تحوله إلى ماء نقي قابل للشرب.

وأكد المسؤول أن المياه التي يتم إنتاجها تكون نقية وليس لها لون أو طعم أو رائحة، ولا يمكن تفريقها عن مياه الصنبور.

يذكر أن المطعم يقدم المياه المعاد تكريرها بشكل مجاني بطرق مختلفة، حيث يقدمها في زجاجات الشرب، أو يصنع منها مكعبات الثلج والقهوة.

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