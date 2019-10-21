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ندين تحسين تشارك باسل الخياط بطولة “عهد الدم”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير إلى أن النجمة السورية ندين تحسين بك ستشارك الفنان السوري باسل خياط في بطولة مسلسل عهد الدم.

وأكدت التقارير أن ندين ستلعب دور مايا زوجة سليم الذي سيؤدي شخصيته الفنان باسل خياط، ويتعرض سليم لحادث يغير حياة العائلة بشكل كامل.

وحلت ندين تحسين بك بديلا للفنانة السورية كاريس بشار التي اعتذرت عن المشاركة في هذا العمل من أجل المشاركة في مسلسل العميد.

ومن المتوقع أن تبدأ نادين بتصوير مشاهدها في مسلسل عهد الدم في الفترة القادمة.

ومسلسل عهد الدم مسلسل بوليسي من تأليف إياد أبو الشامات وإنتاج شركة إيجل فيلمز، وسيمتد لـ10 حلقات فقط.

يذكر أن ندين تحسين بك تقوم حاليا بمتابعة تصوير مشاهدها في مسلسل ببساطة الجزء الثاني الذي تنتجه شركة روي برودكشن ويخرجه تامر إسحاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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