ندين تحسين تشارك باسل الخياط بطولة “عهد الدم”

أشارت مجموعة من التقارير إلى أن النجمة السورية ندين تحسين بك ستشارك الفنان السوري باسل خياط في بطولة مسلسل عهد الدم.

وأكدت التقارير أن ندين ستلعب دور مايا زوجة سليم الذي سيؤدي شخصيته الفنان باسل خياط، ويتعرض سليم لحادث يغير حياة العائلة بشكل كامل.

وحلت ندين تحسين بك بديلا للفنانة السورية كاريس بشار التي اعتذرت عن المشاركة في هذا العمل من أجل المشاركة في مسلسل العميد.

ومن المتوقع أن تبدأ نادين بتصوير مشاهدها في مسلسل عهد الدم في الفترة القادمة.

ومسلسل عهد الدم مسلسل بوليسي من تأليف إياد أبو الشامات وإنتاج شركة إيجل فيلمز، وسيمتد لـ10 حلقات فقط.

يذكر أن ندين تحسين بك تقوم حاليا بمتابعة تصوير مشاهدها في مسلسل ببساطة الجزء الثاني الذي تنتجه شركة روي برودكشن ويخرجه تامر إسحاق.

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