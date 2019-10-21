موتورولا تطلق شاشة LED بنظام أندرويد

كشفت شركة موتورولا الأميركية عن شاشة LED جديدة بنظام أندرويد أطلقت عليها اسم 7SSAUHDM.

وستعمل الشاشة بمعالج CA53 بسرعة GHz1 ونظام Android 9 Pie، وستدعم تطبيقات NetFlix، يوتيوب، Hot star، Amazon Prime Video، وخدمات Google Suit.

وستأتي الشاشة الجديدة بحجم 75 بوصة ودقة عرض K4، حيث ستحتوي الشاشة على لوحات IPS بجودة عرض K4 بدقة 2160*3840 بيكسل.

وتتميز الشاشة بسطوع Nits 450، وستدعم زاوية عرض 178 درجة، ومعدل تحديث 60HZ.

وزودت موتورولا الشاشة بـGame Pad لاسلكي يستخدم من أجل التحكم في الألعاب.

وستحتوي الشاشة على كرت شاشة Mali450 رباعي النوى، وستصل مساحة الذاكرة الداخلية إلى16 غيغا بايت بينما ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 2.25 غيغا بايت.

وأكدت موتورولا أن شاشتها الجديدة ستدعم تقنية Dolby Vision، وتقنية HDR10، ومتجر تطبيقات بلاي.

وستحتوي الشاشة على 3 منافذ HDMI، ومنفذي USB، ومخرج Digital Audio، بالإضافة إلى مدخل RF.

يذكر أن موتورولا ستطلق الشاشة في الهند قريبا بسعر يصل 1686 دولارا أميركيا على أن تطلقها لاحقا في كافة أنحاء العالم.

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