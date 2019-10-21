غوغل تضيف ميزات جديدة لتطبيق الخرائط

في إطار سعيها لتطوير تطبيق الخرائط على أجهزة IOS، قامت شركة غوغل الأميركية بإضافة مجموعة من الميزات التي تساعد المستخدمين على الاستفادة من هذا التطبيق، وتسهل عملية تنقلهم على الطرقات.

ومن أهم الميزات التي أضافتها الشركة على تطبيقها الشهير، ميزة إتاحة الفرصة للمستخدمين للإبلاغ عن وجود حوادث على الطرقات أو الإبلاغ عن الطرقات المغلقة بسبب الإصلاحات، أوعن وجود سيارات معطلة مركونة على جانب الطريق.

كما أتاح التحديث الجديد الفرصة للمستخدمين لتحديد أماكن الرادارات وإبلاغ الآخرين عن مكانها، بالإضافة إلى مكانية تحديد أماكن الكاميرات الموجودة على الطرقات.

يذكر أن تطبيق Google Maps يحتوي على مجموعة كبيرة من الميزات التي يجهلها الكثيرون منها ميزة إيجاد السيارة عند ركنها في موقف كبير ومزدحم.

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