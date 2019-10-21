Vivo تطلق هاتفا رخيص الثمن بمواصفات جيدة

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف رخيص الثمن بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Vivo Y11 2019.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 439 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android Pie9، وواجهة FuntouchOS 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Halo Full View بحجم 6.35 بوصة وبدقة عرض +HD.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغابيكسل، والثانية 2 ميغابيكسل.

أما الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف فستأتي بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 3 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، وبوجد ماسح للبصمات تم تركيبه في الواجهة الخلفية.

وستوفر الشركة الصينية هاتفها في الأسواق باللونين الأحمر والأزرق فقط.

يذكر أن فيفو ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 130 دولارا أميركيا.

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