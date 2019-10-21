ثمانينية تتجاوز تحدي تمارين الضغط (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عجوزا أميركية تقوم بتنفيذ تحدي الضغط رغم تقدمها في السن.

ووقعت أحداث هذه القصة في مطار أريزونا حيث كانت العجوز ماجي ديسانتي البالغة من العمر 84 عاما تستعد للسفر إلى واشنطن في رحلة فخرية لزيارة بعض النصب التذكارية، عندما طلب منها أحد عناصر إدارة أمن النقل في المطار تنفيذ تحدي تمارين الضغط.

وبالفعل استطاعت العجوز ماجي، التي عملت كممرضة عسكرية خلال حرب الفيتنام، من إنجاز 7 تمارين ضغط بشكل ناجح، حيث أظهرت مرونة كبيرة خلال قيامها بتنفيذ التمرين.

وبعد الانتهاء من التمارين صفق الحاضرون طويلا للعجوز ثم قاموا بمساعدتها على النهوض والوقوف مجددا.

وحظي المقطع بعدد كبير من التعليقات الإيجابية والطريفة حيث أبدى العديد من الناس إعجابهم بلياقة العجوز في حين قال بعضهم إنه لا يستطيع إنجاز تمرين ضغط واحد وهو شاب فكيف وهو عجوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية