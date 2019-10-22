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مركز سبها الطبي يُقدّم نصائح طبية للوقاية من أمراض فصل الخريف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمت دكتورة الأنف والأذن والحنجرة بمركز سبها الطبي،هبة، بعض من النصائح الطبية للوقاية من أمراض فصل الخريف.

وأوضحت الدكتورة، للمكتب الإعلامي للمركز، بقولها: “يتوجب على مرضى هذا الفصل أولاً ضرورة البدء في إرتداء الكمامات طوال فترة الوجود خارج المنزل”.

وأشارت الدكتورة هبة، في نصائحها: ” كما يجب تجنب التعرض لتيارات الهواء الشديدة”، وشددت على الابتعاد عن التدخين والمدخنين خلال هذه الفترة.

وطالبت دكتورة الأنف والحنجرة، في حديثها:  “يجب الحفاظ على إرتداء ملابس دافئة لتجنب تعرض الجسم للبرد، ونبّهت بأنه يجب تجنب المصابين بالأمراض الفيروسية المعدية”.

وختمت نصائحها : “من المهم أخد العلاجات المضادة لهذه الأمراض في الوقت المناسب”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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