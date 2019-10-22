مركز سبها الطبي يُقدّم نصائح طبية للوقاية من أمراض فصل الخريف

قدّمت دكتورة الأنف والأذن والحنجرة بمركز سبها الطبي،هبة، بعض من النصائح الطبية للوقاية من أمراض فصل الخريف.

وأوضحت الدكتورة، للمكتب الإعلامي للمركز، بقولها: “يتوجب على مرضى هذا الفصل أولاً ضرورة البدء في إرتداء الكمامات طوال فترة الوجود خارج المنزل”.

وأشارت الدكتورة هبة، في نصائحها: ” كما يجب تجنب التعرض لتيارات الهواء الشديدة”، وشددت على الابتعاد عن التدخين والمدخنين خلال هذه الفترة.

وطالبت دكتورة الأنف والحنجرة، في حديثها: “يجب الحفاظ على إرتداء ملابس دافئة لتجنب تعرض الجسم للبرد، ونبّهت بأنه يجب تجنب المصابين بالأمراض الفيروسية المعدية”.

وختمت نصائحها : “من المهم أخد العلاجات المضادة لهذه الأمراض في الوقت المناسب”.

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