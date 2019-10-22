انخفاض السكر عند الأطفال حديثي الولادة وعلاجه

هي حالة تصف انخفاض مستويات الجلوكوز

(السكر) في الجسم بشكل كبير، ويعتبر الجلوكوز المصدر الأساسي للطاقة سواء للجسم أو

الدماغ،

أسباب انخفاض السكر عند الأطفال حديثي الولادة

فقر التغذية للأم خلال مراحل الحمل

المختلفة

إصابة الأم خلال الحمل بمرض السكري،

وعدم قدرتها على ضبط مستوياته وبالتالي قيام جسمها بإفراز مستويات عالية من

الأنسولين

أن تكون فصيلة دم الأم والطفل غير

متوافقتان

وجود مستويات عالية من الأنسولين في

براز الطفل لأسباب مختلفة

عيب خلقي

عدم توازن الهرمونات، وبعضها قد يكون

وراثي

انخفاض مستوى الأكسجين خلال عملية

الولادة

الإصابة بمشاكل في الكبد

الإصابة بعدوى ما

فئات الخطر

تكون الأم مصابة بمرض السكري

الأطفال ذوي الحجم الصغير

الولادة المبكرة وبالأخص للأطفال بوزن

منخفض وحجم صغير

ولادة الطفل تحت ضغط وتوتر كبير من

الأم

تناول الأم لأدوية علاجية معينة أهمها

التيربوتالين

(Terbutaline) وهو عبارة عن موسعٌ قصبي يقوم بتوسيع الشعب الهوائية الصغيرة

علاج انخفاض السكر

بعد أن يتم تشخيص إصابة الطفل حديث

الولادة بانخفاض السكر في الدم، من المهم أن تعرف طريقة علاج المشكلة الصحية.

بشكل أساسي يعتمد ذلك على عمر الطفل،

ولكن الطرق العلاجية تشمل ما يلي:

إعطاء الطفل مصدر للجلوكوز عن طريق

مزجه مع الماء

إعطاء الطفل الجلوكوز عبر الوريد.

المصدر: ويب طب

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