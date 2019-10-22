مشكلة خطيرة في بعض هواتف سامسونغ.. احذر فوراً

اكتشفت سيدة بريطانية أن زوجها يُمكنه الدخول إلى هاتفها غالكسي أس 10 عبر بصمته الشخصية رغم أن بصمته غير مسجّلة في الهاتف.

السيدة وزوجها تفاجئا بالخلل الذي أصاب الهاتف، فعاود زوجها المحاولة وفعلاً استطاع عبر بصمته أن يقتحم الجهاز وفك قفله.

وبعد التحري عن المشكلة تبين أن الهاتف يبقى مُحتفظاً ببقايا بصمة صاحب الهاتف، وحينما يأتي شخص آخر يحاول وضع بصمته، يأخذ الهاتف بقايا البصمة الصحيحة والأصلية لصاحب الهاتف ويقرؤها.

ونشر حساب ياباني على تويتر فيديو يوثّق الثغرة.

وتبين أن المشكلة يعاني منها هواتف سلسلتي أس 10 ونوت 10، وهي هواتف دُمجت بصمتها في الشاشة بموجات فوق الصوتية “Ultra Sonic”. والتي تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لبصمات أصابع الشخص.

سامسونغ بدورها استجابت للمشكلة واعترفت بالثغرة، وقالت إن سبب المشكلة في بعض أنواع زجاج الحماية.

وطالبت سامسونغ في بيانٍ لها مستخدمي هذه الهواتف الامتناع عن استخدام زجاج الحماية حتى يتم تحديث الجهاز، بتصحيح الثغرة وحلها. وقالت الشركة إنه من المقرر أن يتم إصدار التحديث مطلع الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن الخطأ يُمكن حلّه عبر إطلاق تحديث برمجي لحل المشكلة، ولا تحتاج سامسونغ لاستدعاء الهواتف من السوق، لأن هذا من شأنه تعريض الشركة لمشكلة كبيرة لو اضطرت لسحب ملايين الأجهزة من الأسواق العالمية.

ولتحمي هاتفك من الثغرة عليك الاعتماد مؤقتا على رمز الدخول السري بالأرقام وتقوم بإيقاف مستشعر البصمة حتى يصل التحديث إلى هاتفك. ولم يظهر الخلل حتى اللحظة بالهواتف الأخرى التي تعمل عبر مستشعر بصمة مُدمج في الشاشة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية