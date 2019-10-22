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بالفيديو.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا طفل هندي يبلغ من العمر 3 سنوات من الموت المحتم بعد سقوطه من شرفة منزله على عربة تعبر الشارع.

ووقعت أحداث هذه القصة يوم الجمعة الماضي، حيث كان الطفل يلهو على شرفة منزله في الطابق الثاني قبل أن يسقط من علو 10 أمتار إلى الشارع، ولحسن حظ الطفل تزامن سقوطه مع مرور عربة لبائع متجول من الشارع الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياته.

وتفاجأ صاحب العربة بسقوط الطفل فقام بانتشاله بشكل فوري وأسعفه بشكل فوري إلى المستشفى حيث تم إجراء عدد من الفحوصات للطفل والتي أكدت سلامته وعدم إصابته بأي أذى.

وعبرت عائلة الطفل بارف عن شكرها وامتنانها لصاحب العربة، وقامت بتقديم مكافأة بسيطة له، حيث اشترت له ولأفراد عائلته لباساً وحلويات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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