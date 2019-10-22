بالفيديو.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة

نجا طفل هندي يبلغ من العمر 3 سنوات من الموت المحتم بعد سقوطه من شرفة منزله على عربة تعبر الشارع.

ووقعت أحداث هذه القصة يوم الجمعة الماضي، حيث كان الطفل يلهو على شرفة منزله في الطابق الثاني قبل أن يسقط من علو 10 أمتار إلى الشارع، ولحسن حظ الطفل تزامن سقوطه مع مرور عربة لبائع متجول من الشارع الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياته.

وتفاجأ صاحب العربة بسقوط الطفل فقام بانتشاله بشكل فوري وأسعفه بشكل فوري إلى المستشفى حيث تم إجراء عدد من الفحوصات للطفل والتي أكدت سلامته وعدم إصابته بأي أذى.

وعبرت عائلة الطفل بارف عن شكرها وامتنانها لصاحب العربة، وقامت بتقديم مكافأة بسيطة له، حيث اشترت له ولأفراد عائلته لباساً وحلويات.

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