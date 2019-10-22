منوعات

ناشطة بيئية كندية تطلق “تحديا غريبا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الناشطة البيئية الكندية إيلا كيف ماريوت البالغة من العمر 20 عاما عن إطلاق تحدي عدم شراء الملابس من أجل توعية الناس إلى الهدر الحاصل في صناعة الأزياء وأثره السلبي على البيئة.

وأكدت إيلا امتناعها عن الشراء منذ 4 سنوات بسبب الهدر الذي يحصل في صناعة هذه الملابس.

وقالت الشابة الكندية إنها تعتمد على إعادة تدوير ملابسها بما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة لجسمها، كما أنها تتبع نظاما غذائيا يحافظ على صحتها.

وأكدت الشابة الكندية أن الهدر الحاصل في مجال صناعة الأزياء يشكل خطرا كبيرا على البيئة، حيث يتم التخلص من ملابس بملايين الدولارات في مكبات القمامة.

وقالت إيلا إنها لا تشتري سوى الملابس الداخلية والجوارب مع حرصها على بقاء هذه الملابس بحالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

الجدير بالذكر أن تحدي إيلا حظي بانتشار جيد عبر مواقع الإنترنت حيث عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم بالمشاركة في هذا التحدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك