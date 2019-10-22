فيلم ويل سميث الجديد مهدد بالإيقاف

فشل فيلم الخيال العلمي جيمني مان (رجل الجوزاء) الذي أدى دور البطولة فيه النجم ويل سميث في تحقيق إيرادات كبيرة، الأمر الذي قد يدفع صناع الفيلم لإيقاف عرضه.

حيث أشارت مجموعة من التقارير إلى أن الفيلم جمع 20 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من عرضه في أمريكا الشمالية، وانخفض الرقم إلى 8.5 مليون دولار في الأسبوع الثاني.

وأكدت التقارير أن الشركة المنتجة للفيلم تعرضت لخسارة كبيرة تقدر بحوالي 75 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة المنتجة للفيلم إن إنتاج الفيلم كلف 140 مليون دولار أمريكي، في حين كلفت حملات الإعلان والترويج له حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن قصة فيلم جيمني مان تدور حول أحد قتلة النخبة الذي يجد نفسه مراقبا من قبل شخص مجهول، ليتفاجأ البطل بأنه يواجه نسخه منه في سن أصغر.

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