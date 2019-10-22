لجين وأسيل عمران تنضمان إلى ممر المشاهير بدبي

شهد افتتاح ممر المشاهير بدبي انضمام الإعلامية لجين عمران وأختها الفنانة أسيل عمران إلى هذا الممر، حيث تم تخصيص نجمة تحمل اسم لجين وأخرى تحمل اسم أسيل.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الجهات المسؤولة عن هذا الممر بإضافة نجوم لـ9 نجوم آخرين منهم الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والمصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي، بلقيس فتحي، ياسر القحطاني، راشد الماجد، وغيرهم.

وأكدت الجهة المسؤولة عن الممر الذي يقع وسط مدينة دبي أن المرحلة الأولى لهذا المرة ستتألف من 400 نجمة، في حين أن المشروع بشكل كامل سيضم 10 آلاف نجمة.

وقالت اللجنة إن سرعة الوصول للنجمة 10000 يعتمد بشكل أساسي على سرعة ترشيح الجمهور للمشاهير الذين يعتقدون أنهم يستحقون نجمة في هذا الممر.

يذكر أن فكرة ممر المشاهير في دبي مستمدة من ممر المشاهير في هوليوود، وتهدف اللجنة من خلالها إلى تكريم المشاهير في قطاعات الموسيقى، الرياضة، الفن، السينما، العمارة، الأدب، الابتكار، الخدمة الاجتماعية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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