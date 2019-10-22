شركة HTC تطلق هاتفا بتقنية البلوكشين

كشفت شركة HTC التايوانية عن هاتف ذكي جديد يعتمد على تقنية البلوكشين أطلقت عليه اسم HTC Exodus 1S ليكون هذا الهاتف ثاني هواتف الشركة التي تعتمد على هذه التقنية.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 435 ثماني النوى ونظام أندرويدOreo 8.1.

وزودت الشركة التايوانية الهاتف بشاشة بمقاس 5.7 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل، كما ستحتوي الواجهة الخلفية على كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3000 ميلي أمبير، كما سيحتوي الهاتف على منفذ 3.5 للسماعات.

ويتميز الهاتف الجديد بدعمه لتطبيق المحفظة HTC Zion Wallet الذي يستخدم لإرسال العملات الإلكترونية وطلبها كبيتكوين وغيرها.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 141 يورو.

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