أمازون تطلق كاميرا مراقبة جديدة.. إليك مواصفاتها

رفعت شركة أمازون الأمريكية النقاب عن كاميرا مراقبة جديدة أطلقت عليها اسم Blink XT2.

وتتميز الكاميرا بقدرتها على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل خلال النهار، في حين تلجأ للأشعة تحت الحمراء عالية الوضوح للتسجيل خلال الليل.

وأكدت الشركة قدرة الكاميرا على العمل في الأماكن المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى دعمها للمساعد الصوتي أليكسا، وقدرتها على عرض بث مباشر لصورة الكاميرا عبر الأجهزة التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا.

وزودت الشركة الكاميرا الجديدة بنظام صوتي ثنائي الاتجاه يتيح للمستخدم الفرصة لمحادثة الشخص الآخر الموجود ضمن مجال الكاميرا.

وتتميز الكاميرا بإمكانية ضبطها على وضع كشف الحركة Motion Detection، وبهذه الحالة فإن الكاميرا لن تعمل إلا في حال اكتشفت نشاطا أو حركة جديدة في نطاق تصويرها، وفي حال ضبط المستخدم الكاميرا على هذا الوضع فإنها ستعمل لمدة عامين بشكل متواصل.

كما زودت أمازون الكاميرا الجديدة ببطاريتي AA الأمر الذي يتيح لها المجال للعمل لمدة 22 ساعة متواصلة.

يذكر أن الشركة الأميركية ستتيح للمستخدم شراء طاقم مكون من كاميرتين أو 3 أو 5 كاميرات مقابل 100 دولار فقط.

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