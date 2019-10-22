جديد ACME.. ساعة ذكية بوظائف رياضية

كشفت شركة ACME الليتوانية عن ساعة ذكية تحتوي على مجموعة من الوظائف الرياضية أطلقت عليها اسم SW302.

وزودت الشركة الساعة بشاشة لمسية IPS قياس 1.3 بوصة، وسوار من السيليكون، وزرين للاستعمال، بالإضافة إلى وجود ميكرفون وسماعة مدمجين في الساعة يتيحان للشخص استخدام الساعة لإجراء المكالمات الهاتفية من خلال ربطها بالهاتف الذكي من خلال تقنية البلوتوث.

وتتميز الساعة التي سيصل وزنها إلى 57 غراما بمقاومتها للماء والغبار بحسب معيار IP65، وستحتوي على مقياس لعدد الخطوات، وتسجيل معدل ضربات القلب والارتفاع، ضغط الهواء ودرجة الحرارة، كما ستكون قادرة على مراقبة نمط نوم الشخص، بالإضافة إلى احتوائها على نظام GPS لتتبع المواقع.

وأكدت الشركة الليتوانية أن الساعة الجديدة ستحتوي على بطارية الليثيوم أيون والتي تتيح لها العمل لمدة 5 أيام في وضع توفير الطاقة، ولمدة 8 ساعات في حال قام المستخدم بتشغيل نظام GPS.

الجدير بالذكر أن شركة ACME ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 100 يورو.

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