8 نصائح لحرق الدهون والحصول على بطن مسطح

إلى جانب اتباع نظام غذائي دسم وغير

متنوع، يمكن أن تؤثر قلة النشاط البدني بشكل دائم على مظهرك الخارجي. ولاستعادة

الوزن المثالي بسرعة، من الضروري إدخال تغيير على نظامك الغذائي من خلال التركيز

على الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والغنية بالألياف. ويمكن لتغييرات صغيرة

إحداث الفرق.

وإليك ثماني عادات ستمكنك من الحصول

على خصر نحيف على المدى الطويل، ويمكنك دمجها تدريجيا في حياتك اليومية:

1- تجنب استهلاك السكر والمشروبات

الغازية

في التقرير الذي نشرته مجلة سانتي بلوس

الفرنسية، ذكر الكاتب باتريك أف أنه من خلال اتباع هذه العادة ستتخلص من إدمان

السكر، الذي يضر بنحافة جسدك وصحتك وأيضا صحة الكبد. ومن أجل الحفاظ على صحة كبدك

واستعادة وزنك المثالي بسرعة، قلّل من استهلاك المشروبات السكرية تدريجيا قبل

التوقف تماما عن ذلك، إذ تحتوي هذه المشروبات على سعرات حرارية ولا تتضمن أي عناصر

غذائية منصوح بها.

2- استبدال السكريات بالبروتينات

رغم حاجة الجسم إلى السكريات لأداء

وظائفه، فإنه من الضروري تخفيض تناول السكريات السريعة الموجودة في الأرز أو الخبز

الأبيض. استبدل هذا النوع من السكريات بأطعمة غنية بالبروتينات على غرار العدس

والحمص. تعد البروتينات مسؤولة عن عملية الشبع، التي تعتبر أساسية لمقاومة الرغبة

الشديدة في الأكل. وفقا لإحدى الدراسات، تسمح لك تغدية غنية بالبروتينات بالحصول

على خفض هام في كتلة الجسم.

3- استهلاك الألياف

إدماج الألياف بشكل تدريجي في تغذيتك

يعتبر أفضل طريقة لتسهيل الهضم وفقدان الوزن، وذلك لأنه، فضلا عن كونها ثرية

بالمواد المغذية فإنها تمنح الإحساس بالشبع لمقاومة الرغبة الشديدة في الأكل

يوميا.

وتتمثل أفضل مصادر الألياف في الفواكه

الجافة والبقول ومنتجات الحبوب الكاملة. استهلك التمور أيضا والخوخ المجفف

والشوكولاتة السوداء والعليق. وستسهل هذه الأطعمة عملية الهضم الخاصة بك وستُنظم

بكتيريا الجهاز الهضمي.

4- تقليل الضغط النفسي

هل تعلم أنه لطالما كان الضغط النفسي

عدو النحافة؟ يمكن أن يؤثر ذلك على الوزن لأنه في حالة القلق يفرز الجسم

الكورتيزول، وهو هرمون مسؤول عن تخزين الدهون التي تحفز الشهية.

للتغلب على هذه المشكلة يمكنك ممارسة

التأمل، إذ يعد الاستماع إلى الذات والتركيز على أنفاسك وسيلة جيدة للاسترخاء.

وفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الصحية، قد يُقلل تناول

الشوكولاتة السوداء التي تحتوي نسبة عالية من الكاكاو بشكل كبير من الضغط النفسي

لدى المرضى الذين يعانون من قلق متوسط أو قلق شديد.

5- النوم لوقت كاف

تطرق الكاتب إلى أنه حتى تسترجع حيويتك

يوصى بالنوم ما لا يقل عن ثماني ساعات يوميا. في حالة عدم التمتع بالراحة التي

ستعوضك عن التعب، يرتفع مستوى الضغط النفسي ويفرز الكورتيزول. وفقا للدراسة ذاتها،

يكون الأفراد الذين ينامون أقل من ثماني ساعات يوميا أكثر عرضة للمعاناة من فرط

الوزن أو السمنة.

6- ممارسة التمارين

يمكن أن تكون التمارين الخفيفة مثل

اليوغا أو التمدد بداية جيدة لإدماج الرياضة في روتينك اليومي. يتمثل الأمر

الأساسي في ممارسة نشاط رياضي منتظم حتى خلال فترات قصيرة. وبمجرد تحسن قدرتك على

التحمل، ستكون قادرا على ممارسة أنشطة تتطلب جهدا أكبر على غرار تمارين الكارديو،

التي تعد مثالية لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

7- الوقوف بشكل مستقيم

أورد الكاتب أن الوقوف بشكل مستقيم

يُساعد جسمك على أن يكون مرنا وقويا. كما ستُصبح الكتل الدهنية أقل ظهورا، إذا كنت

تواجه مشكلة في الوقوف بشكل مستقيم، يمكنك ارتداء مصحح الوقفة الذي سيساعدك على

تصحيح العمود الفقري.

8- الترطيب

إن الترطيب من خلال شرب لتر ونصف اللتر

من الماء على الأقل يوميا ضروريا للحفاظ على نحافة جسدك. يُحسن الماء عملية الأيض

ويؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الترطيب الكافي

بإزالة السموم والدهون التي يراكمها الجسم بشكل أسرع.

المصدر: الجزيرة نت

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