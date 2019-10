تستمر سيارات مازدا 3 باحتلال مراكز متقدمة في المبيعات حول العالم بفضل التعديلات الملحوظة التي أدخلتها عليها الشركة المصنعة هذا العام.

ويُميز هذه السيارة هياكلها الأنيقة والانسيابية التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد.

وحصلت على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، إضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا.

هذا وزودت المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.

The post تعرف على أبرز مواصفات السيارة الرياضية الجديدة من شركة مازدا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا