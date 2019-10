بعد وفاتها بسرطان الثدي.. صيني يتزوج من جثة خطيبته!

قام رجل صيني الجنسية بتحويل جنازة حبيبته إلى زفاف رومانسي، بعد أن تزوج من جثتها وسط الحضور.

حيث توفت يانغ ليو البالغة من العمر 34 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي، إلا أن ذلك لم يمنع خطيبها شو شينان من إتمام مراسم الزواج في جنازتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد تزوج شو من جثة شريكته خلال جنازتها لإظهار حبه لها بعد أن خسرت معركتها مع سرطان الثدي على أمل أن يحقق حفل الزفاف البسيط حلم خطيبته الراحلة في أن تكون عروساً ترتدي ثوب الزفاف الأبيض.

هذا واُقيم حفل الزفاف الغريب في دار جنازات داليان شرق الصين أمام أسرة وأصدقاء العروسين.

وكانت يانغ قد توفيت في 14 أكتوبر بعد معركة طويلة مع مرض السرطان دامت 5 سنوات ونصف، وبقي شو إلى جانب حبيبته طوال الـ7 أيام التالية لوفاتها، وهي عادة صينية تعبر عن الاحترام للمتوفي.

