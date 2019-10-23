ميريام فارس وعائلتها يشاركون بمظاهرات لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر إنستا ستوري صورة ظهرت من خلالها وهي تشارك في المظاهرات التي يشهدها لبنان رفقة عائلتها.

حيث ظهرت الفنان اللبنانية وهي تحمل علم لبنان، بينما حرصت على إخفاء صورة زوجها الذي ظهر وهو يحمل ابنه جايدن الذي ظهر جزء من وجهه بشكل واضح.

كما نشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام فيديو آخر تعلن فيه توجهها إلى ساحة المظاهرات لمشاركة أبناء بلدها في التظاهر، وظهر في الفيديو ابنها وهو يرفع العلم اللبناني من داخل السيارة، وعلقت على الفيديو بعبارة أطفالنا مستقبل لبناننا.

يذكر أن لبنان يشهد منذ حوالي أسبوع مظاهرات مستمرة بسبب غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، وشهدت هذه المظاهرات مشاركة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير اللبنانيين.

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