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بالفيديو.. غراب ينطق بالألمانية يثير إعجاب الناس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فيديو نشره المصور لوتار لينتس في مجلة Daliy Mail، يظهر غرابا يتحدث بالألمانية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تفاجأ لوتار أثناء سيره بمحمية أيفل الوطنية الواقعة في تعاونية لونبياخ الألمانية بغراب أليف يتحدث باللغة الألمانية، حيث كان الغراب جالسا على الأرض ويردد عبارة mein schätzchen والتي تعني يا عزيزي.

وعندما سأل لوتار موظفي الحديقة عن كيفية وصول الغراب الناطق إليها أخبروه بأن أحد الأشخاص عثر عليه في الشارع وكان جناحه مكسورا، وسلمه لحديقة الحيوان حيث تم علاجه ووضعه في الحديقة، وخلال تواجده في الحديقة استطاع الغراب إنشاء علاقة جيدة مع الموظفين وتعلم ترديد هذه العبارة بالألمانية.

وبفضل هذا الفيديو أصبح الغراب نجما على الإنترنت، وعبر عدد كبير من راود مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم بزيارة الحديقة لمشاهدة الغراب الناطق بالألمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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