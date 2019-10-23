بالفيديو.. غراب ينطق بالألمانية يثير إعجاب الناس

حقق فيديو نشره المصور لوتار لينتس في مجلة Daliy Mail، يظهر غرابا يتحدث بالألمانية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تفاجأ لوتار أثناء سيره بمحمية أيفل الوطنية الواقعة في تعاونية لونبياخ الألمانية بغراب أليف يتحدث باللغة الألمانية، حيث كان الغراب جالسا على الأرض ويردد عبارة mein schätzchen والتي تعني يا عزيزي.

وعندما سأل لوتار موظفي الحديقة عن كيفية وصول الغراب الناطق إليها أخبروه بأن أحد الأشخاص عثر عليه في الشارع وكان جناحه مكسورا، وسلمه لحديقة الحيوان حيث تم علاجه ووضعه في الحديقة، وخلال تواجده في الحديقة استطاع الغراب إنشاء علاقة جيدة مع الموظفين وتعلم ترديد هذه العبارة بالألمانية.

وبفضل هذا الفيديو أصبح الغراب نجما على الإنترنت، وعبر عدد كبير من راود مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم بزيارة الحديقة لمشاهدة الغراب الناطق بالألمانية.

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