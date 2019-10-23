مادة تحتاجها بشرتكِ بعد سن الـ30.. تعرفي عليها

أثبتت دراسة نشرتها مجلة ستايل الألمانية أن استخدام مادة الرتينول التي تعد أحد أشكال الفيتامين A تساعد على الحفاظ على صحة البشرة وتؤخر ظهور التجاعيد.

وأكدت المجلة الألمانية أن بشرة الوجه تعاني من بطء في عملية تجدد الخلايا بعد سن الـ30، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع محتوى الرطوبة، الكولاجين والسراميد في البشرة.

وطلبت المجلة الألمانية من السيدات استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة الرتينول وقالت إن مادة الرتينول تدعم بنية البشرة وتحارب التجاعيد والبقع الصبغية، كما تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك فإن الرتينول يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والبثور، كما يجعل المسام أصغر حجما، مما يمنح البشرة مظهرا أنيقا يشع بالنضارة والحيوية والشباب.

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