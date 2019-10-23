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آبل تضيف ميزة مهمة في تطبيق MAIL

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق MAIL الخاص بها، قامت شركة آبل الأميركية بإضافة وظيفة حظر جديدة للتطبيق تتيح للمستخدم حظر المرسلين المزعجين على هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تنتجها الشركة.

وأكدت الشركة أن هذه الوظيفة ستكون متاحة لنظام تشغيل الهواتف الذكية ios13، ونظام تشغيل الحواسيب ipadOS، حيث سيكون المستخدم قادرا على حظر أي مستخدم يسبب له الإزعاج وذلك من خلال تحديد عنوان المرسل المراد حظره، ومن ثم اختيار الخيار Block this Contact (حظر هذا المستخدم)، ومن ثم تأكيد الحظر.

وبعد ذلك سيكون بإمكان المستخدم تحديد مصير الرسائل الواردة من الشخص المحظور، حيث سيتيح له خيار MailBlocked Sender Options إرسال الرسائل بشكل مباشر إلى سلة المحذوفات، أو وضع إشارة عليها تدل على أن هذه الرسائل واردة من شخص محظور.

وطلبت الشركة الأميركية من المستخدمين تحديث نسخة Mail الموجودة على أجهزتهم للحصول على الميزة الجديدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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