لماذا جرّد ملك تايلاند زوجته من جميع ألقابها؟

قام ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن بتجريد زوجته البالغة من العمر 34 عاماً من جميع ألقابها.

ويرجع السبب إلى عدم الولاء وطموحها الواضح لتحل محل الملكة.

هذا ومُنحت الحارسة الشخصية الملكية السابقة سينينات ونغفاجيراباكدي المعروفة بـ”كوي” هذه الألقاب في عيد ميلاد الملك السابع والستين في 28 يوليو.

وسحبت منها رتبة تشاو خون فرا أو الخليلة النبيلة، بسبب عدم الولاء للملك وفقاً لبيان ملكي وكذلك العمل ضد أوامر الملكة سوثيدا بسبب طموحاتها الخاصة.

وتعتبر سوثيدا النائبة السابقة لرئيس الحرس الشخصي للملك ونصبت ملكة في مايو الماضي، بعدما أصبحت زوجة ملك تايلاند الرابعة، قبل زواجه الجديد.

وبحسب البيان فإن تصرفات كوي تُظهر أنها لم تحترم الملك ولا تفهم التقليد الملكي وأنها حاولت أن ترقى إلى مرتبة الملكة.

