شركة Honor تطلق هاتفا جديدا بكاميرا رائعة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتف جديد مزود بكاميرا رائعة أطلقت عليه اسم Honor 20 Lite.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج kirin 710F ونظام Android Pie وواجهة EMUI9.1.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.3 بوصة وأبعاد 20:9 ودقة عرض FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل، بينما ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 64 و128غيغا بايت في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و8 غيغا بايت.

أما البطارية فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 واط.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف بعدة ألوان هي الأخضر، الأسود، بالإضافة إلى اللون المتدرج بين الوردي والأزرق.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 25 أكتوبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 200 و270 دولارا أميركيا بحسب مساحة الذاكرة.

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