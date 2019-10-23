موتورولا تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات مميزة

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة موتورولا الأميركية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه اسم Moto G8 Play.

وأحاطت الشركة الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار تمت صناعته من الزجاج المقاوم للخدوش، وزودته بشاشة مقاس 6.2 بوصة ودقة عرض +HD.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media TekHelio P70 ثماني النوى ونظام أندرويد.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 16 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ما بين 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 3 و4 غيغا بايت.

وجاءت بطارية هذا الجهاز بسعة 4000 ميلي أمبير، وستدعم هذه البطارية خاصية الشحن السريع.

ويتميز هذا الهاتف بوجود منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، منفذان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة وماسح للبصمات.

يذكر أن التسريبات الواردة من الشركة لم تستطع تحديد موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

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