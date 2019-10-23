طريقة “لا تخطر على البال” لمنع الغش (صور)

في إطار سعيها لمكافحة الغش قامت إحدى الكليات الخاصة الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية بابتكار طريقة جديدة لمنع الغش، حيث طلبت من التلاميذ ارتداء صناديق مصنوعة من الورق المقوى أثناء اختبار الكيمياء.

وانتشرت صورة الطلاب في قاعة الامتحان وهم يرتدون هذه الصناديق انتشار النار في الهشيم، حيث انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الكلية الخاصة، وقالوا إنه من غير المقبول معاملة الأطفال كحيوانات.

ودافع مدير الكلية والمسؤولون فيها عن تصرفهم هذا، وأكدوا أن التلاميذ وافقوا على هذا الأمر، ووضعوا الصناديق بمحض إرادتهم دون إكراه، كما أكدوا أن عددا من التلاميذ اعترض على هذا الأمر، ولم يقم بوضع الصندوق على رأسه.

كما أكد أحد المسؤولين في المدرسة أن المراقبين طلبوا من الطلاب خلع الصناديق التي أحضروها معهم بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وأثار هذا التصرف غضب مسؤول التعليم في الولاية الذي قام بطلب تبرير من الكلية لهذا الأمر، كما هدد الكلية بإلغاء ترخيصها في حال قامت بتكرار مثل هذه الأمور.

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