شركة سامسونج تسجل براءة اختراع لنظارة واقع معزز

أظهر تقرير جديد لموقع Galaxy Club طلب شركة سامسونج تسجيل براءة اختراع لنظارة واقع معزز جديدة، لكن هذه المرة مع رسم ثلاثي الأبعاد للنظارة.

على غير العادة التي تتبعها الشركات في إرفاق مخطط للمنتجات التي تقوم بتسجيلها، يظهر طلب التسجيل النظارة بتفاصيل أكبر ويعطي رؤية أوضح حولها.

حيث تملك النظارة شاشتي عرض لإسقاط الصورة في كلتا عدستيها مع وجود كابل على الجانب الأيمن لكن الغرض منه غير واضح حتى اللحظة.

ومع اتباع الشركة هذا النهج جديد بتضمين تصميم ثلاثي الأبعاد لنظارة الواقع المعزز المسجلة، لا يبدو أنها ستكشف عنها في وقت قريب في أقرب الاحتمالات أو حتى ستطبقها عملياً كما هو الحال مع العديد منالبراءات الأخرى التي قامت بتسجيلها مسبقاً في هذا المضمار.

وبالحديث عن نظارات الواقع الافتراضي والمعزز المخصصة للهواتف فإن الشركات المصنعة ومن ضمنها سامسونج وجوجل لم تقم حتى الآن بالكشف عن منتج ثوري يعد نقلة نوعية في هذا السوق، حيث أن كلتا الشركتين قد توقفتا في منتصف الطريق.

وفي حال إكمال سامسونج المسيرة مع هذه النظارة حولتها لمنتج يلبي طموحاتها قد نرى شيئاً مختلفاً في سوق نظارات الواقع لكن ليس في وقت قريب.

والجدير بالذكر أن سامسونج لم تكشف عن نسخ جديدة من نظارتها للواقع الافتراضي Gear VR منذ عام 2017، فيما كان هاتفها الرائد نوت 10 هو االأول الذي لا يوفر الدعم لها.

المصدر: عالم الثقنية

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