شحنة معدات وأجهزة طبية تصل إلى مستشفى ابن سينا التعليمي

أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت عن وصول الشحنة الأولى من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم الكلى مقدمة من وزارة الصحة.

وقال المستشفى عبر صفحته الرسمية الأربعاء، إن الشحنة تحتوي على محطة غسيل كلى واحدة و عدد 12 جهاز غسيل و 15 كرسي غسيل موضحا أنه في الفترة القادمة ستصل دفعة ثانية تحتوي على 13 جهازا آخر لترتفع بها القدرة التشغيلية للقسم إلى 45 جهازا لاستيعاب العدد اللازم من المرضى المترددين على المستشفى.

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت، الأحد، مستشفى العيون بطرابلس وحدة كشف متطورة تستخدم لقياس النظر وفق أحدث المعايير.

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