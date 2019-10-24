تحديث ببجي: استراتيجيات جديدة للكمين وتفجير عن بُعد

أطلقت شركة Tencent المطورة للعبة ببجي موبايل، تحديثاً جديداً يحمل الإصدار 0.15.0، وقال الحساب الرسمي للعبة على تويتر إن التحديث يحمل ميزات جديدة، وعناصر جديدة وتعديلات في وضع البقاء على قيد الحياة، بنكهة هالوين، ودعت في التغريدة اللاعبين إلى ترقب وضع Payload الجديد .

وعالج التحديث العديد من المشاكل في اللعبة، كما أضاف خاصية إعادة إحياء الموتى في اللعبة، بواسطة أخذ بطاقة هوية الصديق الذي مات في اللعبة ثم الاستعانة بالخريطة للوصول إلى أبراج الإرسال لإنعاشه.

وأضاف مطورو اللعبة العديد من المعدات والمركبات الجديدة كالسيارات والمروحيات، مثل ظهور قاذفات صواريخ وطائرات، كما يمكن التسلق على ارتفاعات أعلى من السابق.

وفي تطوّر جديد على استراتيجيات الكمين في اللعبة، أضافت الشركة فكرة تفجير “غالون الوقود الأحمر” عبر إطلاق الرصاص عليه، فالفكرة قائمة على نقل غالونات الوقود الحمراء من مكان لآخر، ووضعها في المكان الذي يحدده اللاعب لنصب الكمين للأعداء وعند اقترابهم من المكان، يتم إطلاق النار على الغالون وتفجيره .

وأضاف التحديث مركبة BRDM-2 عملياً إلى اللعبة وهي مدرعة برمائية بلا أسلحة ومقاومة للرصاص لكنها بطيئة قليلاً، مع إضافة طائرات الهليكوبتر لتنقل أسرع.

وفيما يتعلق بوضعية “Payload” الجديدة، فهي تتيح للاعبين الطيران بطائرة هليكوبتر والسماح لهم بمحاربة الأعداء في الهواء، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات جديدة للمحاربة ووضعية خاصة بمناسبة “الهالوين” وإضافة مسدس جديد يُدعى نسر الصحراء، وهو أكثر ضرراً.

وتم إضافة صناديق الذخائر القوية: وتصبح فعالة بعد 3 دقائق، وتحتوي على ذخائر مميزة ودروع واقية، وتساعد على تحقيق تقدم أكبر في اللعبة.

من التحسينات على الأداء أنها أصبحت الآن أكثر سلاسة وتستهلك طاقة أقل وأقل احتمالًا لارتفاع درجة حرارة جهازك، وهناك ميزة مقتبسة من لعبة كول أوف ديوتي موبايل وهي التزلج على الأرض لكن مع إضافة إمكانية إطلاق النار أثناء التزلج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية