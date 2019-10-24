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جديد آبل.. خوذة ذكية لسائقي الدراجات الهوائية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة آبل الأمريكية اللثام عن خوذة ذكية جديدة مخصصة لسائقي الدراجات الهوائية أطلقت عليها اسم lumos Matrix.

وزودت الشركة الأمريكية خوذتها الجديدة بشاشة LED بدرجة سطوع 1000 لومن تم تركيبها في الواجهة الخلفية، وستعمل هذه الشاشة بمثابة المصباح الخلفي، حيث ستكون قادرة على عرض أنماط قابلة للتخصيص من أجل تحسين الرؤية على الطريق في الظلام، وعرض إشارة تدل على تغيير الاتجاه، أو من الممكن أن تعمل كمصباح تحذير أتوماتيكي مثل ضوء الفرامل.

وأتاحت الشركة الأمريكية الفرصة للمستخدم لتشغيل وظيفة تغيير الاتجاه
والتحكم بها عن بعد شرط أن يتم تثبيتها في المقود أو أن يحمل المستخدم تطبيق lumos على آيفون أو آبل وتش الخاصة به.

وتتميز الخوذة التي يصل وزنها 580 غراما ببطاريتها التي تعمل لمدة 4 إلى 10 ساعات متواصلة، في حين تتطلب إعادة شحنها مدة 5 ساعات.

الجدير بالذكر أن آبل ستوفر الخوذة الذكية الجديدة باللونين الأبيض والأسود، وستطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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