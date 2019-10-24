“المرأة الحمراء”.. قصة بوسنية تعشق الأحمر “حتى الموت”

دفع عشق البوسنية زوريكا ريبيرنيك البالغة من العمر67 عاما التي تقطن في بلدة بريز للون الأحمر إلى جعل حياتها محاطة بهذا اللون حتى باتت تعرف باسم المرأة الحمراء.

وقالت زوريكا إن قصتها مع اللون الأحمر بدأت في سن الـ18، حيث وجدت في نفسها رغبة كبيرة بارتداء اللون الأحمر، ومنذ ذلك الوقت بدأت زوريكا بالاهتمام باللون الأحمر حتى غدا هذا اللون يحيط بها من كافة الاتجاهات.

وحرصت المرأة البوسنية على أن تكون ثيابها حمراء اللون، كما قامت بدهن منزلها باللون الأحمر، بالإضافة إلى أنها اختارت أثاثاً أحمر اللون، وأكدت أنها تنام على وسائد حمراء اللون، وبأن فستان زفافها كان أحمر اللون.

ولم يتوقف عشقها للون الأحمر عند هذا الحد، حيث عمدت لصبغ شعرها باللون الأحمر، كما حضرت جميع الجنائز وهي ترتدي ملابس حمراء.

وقالت المرأة الحمراء إن أصدقاءها يقدمون لها هدايا حمراء اللون لأنهم يعلمون رفضها أي هدايا أخرى.

الجدير بالذكر أن زوريكا قامت بإحضار غرانيت أحمر خاص من الهند لكي تصنع منها شاهدة قبرها وقبر زوجها.

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