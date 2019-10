«إليسا» منتقدة الرئيس اللبناني: طلعت بعيد عن ناسك!

انتقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بعد إلقائه خطابه، الخميس، والذي علق من خلاله على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت إليسا:

كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب تلفزيوني مخاطبًا اللبنانيين، الخميس، إن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية. مؤكدا أن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلهم، وفق قوله.

ودعا عون إلى الحوار لإنقاذ البلاد ورفض دعوات إسقاط النظام في الساحات.

كما أقر في الوقت نفسه بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل.

وأضاف في خطابه للبنانيين، يقول:

أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع.

يأتي ذلك في حين، تتواصل الاحتجاجات في لبنان اليوم الخميس، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

حيث تشهد البلاد شللاً جزئياً بفعل قطع المحتجين لمعظم الطرقات الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية، ويُطالبون بإسقاط الحكومة واستقالة جميع السياسيين.

