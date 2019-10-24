طبيبة روسية: الأسبرين قد يُؤدّي لوفاة هؤلاء الأشخاص

أكدت الطبيبة الروسية إيرينا يارتسيفا المختصة بالطب العلاجي أن استخدام الأسبرين لعلاج الأطفال دون الـ12 سنة يعرض حياتهم لخطر مميت.

وبررت الطبيبة الروسية السبب بأن الجمع بين العدوى الفيروسية والأسبرين يؤدي إلى إصابة الطفل بمتلازمة راي الناتجة عن تلف الكبد.

وقالت إيرينا إن الأهل لا يقومون بفحص كبد الطفل، لأنهم لا يعتقدون حدوث مثل هذا الأمر.

ونفت إيرينا الشائعات المنتشرة التي تؤكد دور الأسبرين في تخفيض متلازمة الكحول، حيث قالت إن الأسبرين يزيد من التأثير السام للكحول.

من جهة أخرى كشفت الفحوصات التي قام بها علماء من جامعة ليدز بالمنظار في نوفمبر 2018 على 700 مريض يرقدون في 53 مستشفى احتمال إصابتهم بسرطان الأمعاء.

وقال العلماء إن عدد الأورام الحميدة ( البوليب) انخفض بنسبة 22% لدى المرضى الذين تناولوا الأسبرين.

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