نوكيا تطلق هاتفا مناسبا للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة HDM Global المالكة لحقوق نوكيا عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم Nokia Tough 800.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm 205، وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية فيه 512 ميغابايت في حين ستصل مساحة الذاكرة الداخلية إلى 4 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وأكدت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد سيأتي بوزن 161 غراما، وسيكون متوافقا مع المعايير العسكرية الصارمة MIL-STD-810G، ومعيار الحماية IP 68.

بالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون قادرا على مقاومة الماء والأتربة، كما سيتحمل السقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضيات صلبة، كما يتميز بقدرته على العمل في ظروف الحرارة المرتفعة حتى درجة 55 مئوية.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف بتطبيقات واتسآب، وفيسبوك، وغوغل أسيستنت، وببطارية تعمل لمدة 43 يوما في وضع الاستعداد.

الجدير بالذكر أن الشركة الفنلندية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 119 يورو.

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