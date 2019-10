أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بنجاح عدد من العلماء الأميركيين في تدريب الفئران على قيادة وتوجيه سيارات صغيرة، بعد تحفيزها باستخدام الحلوى والألعاب.

وأشار العلماء إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد طرق جديدة لعلاج الصحة العقلية للبشر.

حيث تم صنع هذه السيارات الصغيرة من علب طعام فارغة وعجلات من الألومنيوم، وعجلة قيادة نحاسية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة “نيو ساينتست” العلمية، فقد قام العلماء الذين ينتمون لجامعة ريتشموند الأميركية بمحاولة تدريب مجموعتين من الفئران الصغيرة على قيادة هذه السيارات، مجموعة تم تدريبها في بيئة غنية بالحلوى والكرات والألعاب المصممة لإثارة التحفيز العقلي، ومجموعة أخرى تم تدريبها داخل قفص كبير خال من أي محفزات.

وبعد إجراء فحص على براز جميع الفئران التي شملتها الدراسة، وجد العلماء أن المجموعة التي تم تحفيزها عقليا كان لديها مستويات أعلى من هرمونات الكورتيكوستيرون و”دي إتش آي إيه” في برازها، وهذه الهرمونات تساعد الجسم على التعامل مع الضغط الجسدي والعاطفي.

من جانبها قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة وصاحبة مختبر لامبرت لعلم الأعصاب السلوكي في جامعة ريتشموند كيلي لامبرت، إن هذه النتائج دليل على أن تحفيز الأشخاص لتعلم سلوكيات وأنشطة جديدة قد يعزز قدرتهم العاطفية.

ونوهت بأن هذا التعزيز العاطفي للإنسان هو أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الأمراض العقلية مثل الاكتئاب.

The post بالفيديو.. علماء أمريكيون ينجحون في تعليم الـ«فئران» قيادة السيارات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا